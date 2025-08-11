أمطار خفيفة على مناطق في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار خفيفة على مناطق في مدينة العين، اليوم الاثنين، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، وساد طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً صاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

كانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار والأتربة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما سجلت درجات الحرارة انخفاضاً عن الأيام الماضية، إذ سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم 47.2 درجة مئوية على براكة 2 بمنطقة الظفرة.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.