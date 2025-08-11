«رافد لحلول المركبات» تحصد تصنيف 5 نجوم

الشارقة (الاتحاد)



حصلت شركة «رافد لحلول المركبات»، عبر وحدتها المتخصّصة «رافد لصيانة المركبات»، على تصنيف خمس نجوم ضمن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ويأتي حصول «رافد» على التصنيف بعد استيفاء منشأتها لمجموعة من المعايير الفنية والتنظيمية.

وقال أحمد جمعة المشرخ، المدير العام للشركة، إن الإنجاز يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة في خدمات صيانة المركبات، وحرصها على مواءمة عملياتها مع أفضل الممارسات الوطنية.