الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة الشارقة تعزز الابتكار في تقنيات البلوك تشين

جامعة الشارقة تعزز الابتكار في تقنيات البلوك تشين
12 أغسطس 2025 01:21

الشارقة (الاتحاد)

وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم استراتيجية مع أكاديمية بينانس، الذراع التعليمية لمنصة بينانس العالمية الرائدة في مجال تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والتعليم، وتطوير المواهب، ودعم الابتكار في تقنيات البلوك تشين والويب 3.
وقّع مذكرة التفاهم، الدكتور معمر بالطيّب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ورايتشل كونلان، الرئيسة التنفيذية للتسويق في منصة بينانس.
وتهدف المذكرة إلى تطوير برامج أكاديمية متخصصة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم ورش عمل لبناء القدرات، بجانب استضافة هاكاثونات تقنية وتوفير فرص تدريب ميداني للطلبة، إضافة إلى دعم الأعمال الناشئة وبرامج الإرشاد المهني.

أخبار ذات صلة
إشادة بدعم جواهر القاسمي لتطوير علاج السرطان
«دار الوثائق» و«مجلس القضاء» يبحثان التعاون المشترك
جامعة الشارقة
الشارقة
بينانس
البلوك تشين
العملات الرقمية
البحث العلمي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
اليوم 16:49
جهود الإمارات تسعى إلى تلبية الاحتياجات الأساسية وتخفيف معاناة المتضررين في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل مشروع صيانة الآبار وتوفير المياه لأهالي غزة
12 أغسطس 2025
نازحون سودانيون في مخيم داخل تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان
12 أغسطس 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. توثيق 732 انتهاكاً حوثياً خلال شهرين
12 أغسطس 2025
مساعدات الإمارات تؤكد الالتزام الراسخ بمواصلة الدعم لأهالي القطاع (من ا لمصدر)
الأخبار العالمية
خبراء وباحثون لـ«الاتحاد»: الإمارات.. جهود إغاثية عاجلة لدعم سكان القطاع
12 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©