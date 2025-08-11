جامعة الشارقة تعزز الابتكار في تقنيات البلوك تشين

الشارقة (الاتحاد)



وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم استراتيجية مع أكاديمية بينانس، الذراع التعليمية لمنصة بينانس العالمية الرائدة في مجال تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والتعليم، وتطوير المواهب، ودعم الابتكار في تقنيات البلوك تشين والويب 3.

وقّع مذكرة التفاهم، الدكتور معمر بالطيّب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ورايتشل كونلان، الرئيسة التنفيذية للتسويق في منصة بينانس.

وتهدف المذكرة إلى تطوير برامج أكاديمية متخصصة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم ورش عمل لبناء القدرات، بجانب استضافة هاكاثونات تقنية وتوفير فرص تدريب ميداني للطلبة، إضافة إلى دعم الأعمال الناشئة وبرامج الإرشاد المهني.