طلاب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية يحققون تميزاً دولياً

دبي (الاتحاد)



حقق طلاب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف لـ «دبي الصحية»، تميزاً دولياً جديداً في مخيم «التصميم من أجل التغيير» العالمي، الذي نظمته جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا، بمشاركة أكثر من 100 طالب من 6 دول.

وتمكن فريق كلية الطب، بقيادة الطالبة سارة فيدا «السنة الخامسة»، من حصد جائزة «أفضل حلول لمشكلة» عن ابتكار يُعزز كفاءة الطاقة في أقسام الأشعة، بينما تم ترشيح الطالب كريش بهاتيا «السنة الثانية» وفريقه لجائزة «أفضل استراتيجية للفريق»، ويجسد هذا النجاح جهود الجامعة في دعم الابتكار في التخصصات المختلفة وتعزيز الاستدامة في الرعاية الصحية.

يُعد مخيم «التصميم من أجل التغيير» منصة ابتكارية دولية تنظمها جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا (QUT)، ويجمع طلاباً من مختلف التخصصات كالطب، والتمريض، والهندسة، والتصميم، في بيئة متعددة الثقافات، بهدف تطوير حلول مستدامة لمشكلات حقيقية في قطاع الرعاية الصحية.

وشهدت نسخة العام الجاري 2025 من المخيم، مشاركة أكثر من 100 طالب من 6 دول، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، أستراليا، سنغافورة، ماليزيا، تايلاند وتايوان، تحت شعار «الاستدامة في الرعاية الصحية»، وقد شارك طلاب الطب والتمريض والتصميم والهندسة في بيئة متعددة التخصصات والثقافات.

وقال الدكتور ياسين حجيات، مدير الابتكار والصحة الرقمية في دبي الصحية: «إن مشاركة الطلاب السنوية في المخيم التدريبي العالمي «التصميم من أجل التغيير» تمثّل فرصة مهمة للتعاون مع نظرائهم في مجالات الطب والتمريض والتصميم والهندسة، ضمن بيئة متعددة التخصصات والثقافات».