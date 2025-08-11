اختتام برنامج «قادة المستقبل» في العلوم والتكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت جامعة أبوظبي ومجموعة المعارف فعاليات البرنامج الصيفي «قادة المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»، والذي استمر طيلة أسبوعين واستهدف إلهام الجيل المقبل من طلبة الثانوية الإماراتيين المبتكرين في هذه المجالات الحيوية.

وأقيم البرنامج في الحرم الرئيسي لجامعة أبوظبي، وجمع أكثر من 35 طالباً إماراتياً متفوقاً ضمن رحلة تعليمية مكثّفة، غطت صقل المهارات التقنية والتعرّف على التطبيقات الصناعية. وتضمّنت الأنشطة ورش عمل تطبيقية في مجالات متقدمة مثل هندسة الطائرات من دون طيار، وتحليل البيانات وتصويرها، والروبوتات، والهندسة الإنشائية، ومعالجة المياه، وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية. كما شمل البرنامج جلسات تعريفية حول المسارات المهنية وتطوير المهارات الحياتية.

وقال محمد الأمين، رئيس شركة إكسون موبيل في الإمارات: «يسعدنا أن نرى هذا المستوى من الحماس والطموح لدى الطلاب المشاركين في البرنامج الصيفي الذي حقق نجاحاً كبيراً في تعزيز شغف الطلبة الإماراتيين المبدعين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونحن فخورون بالمساهمة في توجيههم نحو مستقبل مهني واعد في هذه القطاعات».

ومن جانبه، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة مثل إكسون موبيل ومجموعة المعارف، نعمل على إلهام وتمكين الجيل الجديد ليكون قادراً على القيادة والابتكار واستشراف المستقبل في دولة الإمارات وخارجها».



مهارات

قال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارف: «يتجاوز هذا البرنامج الصيفي أساليب التعلم التقليدية، حيث يشارك الطلاب في مشاريع عملية واقعية تُحفّز شغفهم وتُكسبهم المهارات الأساسية لمواجهة تحديات المستقبل».