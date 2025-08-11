الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
استئصال ورم مستقيمي عبر المنظار لمريض بدبي

الفريق الطبي في جانب من الجراحة (من المصدر)
12 أغسطس 2025 01:21

دبي (الاتحاد) 

نجح فريق طبي بأحد مستشفيات دبي، في إجراء أول استئصال كامل عبر المنظار لورم في المستقيم، مع إغلاق الفتحة بخياطة يدوية داخلية متقدمة، في إنجاز طبي غير مسبوق على مستوى العالم، وذلك ضمن عملية فائقة التعقيد.
وأُجريت العملية لمواطن إماراتي يبلغ من العمر 38 عاماً، كان يعاني منذ سنوات من آلام شديدة ونزيف شرجي، وإمساك مزمن نتيجة إصابته بمتلازمة القرحة المستقيمة المنعزلة (SRUS).
وقال البروفيسور محمد عبد الحافظ، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة في المستشفى: «كانت هذه الحالة في غاية التعقيد والدقة، وتطلبت تقنيات متقدمة وخبرة متخصصة لا تتوفر إلا في مراكز عالمية محدودة. وبفضل التجهيزات المتطورة والدعم المتكامل الذي وفره مستشفى ميدكير رويال، نجحنا في تجنب الجراحة المفتوحة ومنح المريض حلاً فعالاً يعيد له صحته وكرامته وجودة حياته». 
وأضاف: تمت العملية بنجاح، وغادر المريض المستشفى في اليوم التالي من دون ألم، ومن دون أي نزف بعد العملية، مع احتفاظه الكامل بالتحكم الطبيعي. وبعد ثلاثة أسابيع، أكدت الفحوص النسيجية إزالة الورم بالكامل وعدم وجود أي مؤشرات سرطانية أو خلل خلوي.

استئصال ورم
دبي
ورم خبيث
سرطان القولون والمستقيم
