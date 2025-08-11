الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«فخر الوطن»: الشباب عماد المستقبل وروّاد التنمية

«فخر الوطن»: الشباب عماد المستقبل وروّاد التنمية
12 أغسطس 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد مكتب «فخر الوطن» بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي يُصادف 12 أغسطس من كل عام، أن شباب الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، ومصدر قوته واستدامة عطائه، مُشدّداً على أهمية تمكينهم في مختلف المجالات التنموية، وفي مقدمتها الابتكار، وريادة الأعمال، والعمل التطوعي، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز الانتماء الوطني، والمشاركة المجتمعية.
وأشاد المكتب بمسيرة شباب الإمارات الذين أثبتوا حضوراً مميزاً في خط الدفاع الأول، لا سيّما في القطاعات الصحية والإنسانية، إلى جانب مساهماتهم الفاعلة في ميادين التعليم، والعلوم، والتكنولوجيا، والاستدامة، حيث برزت جهودهم ومبادراتهم النوعية في دعم المجتمع، وتعزيز مسيرة التنمية خلال مختلف التحديات.
ودعا المكتب الشباب إلى تكريس طاقاتهم في خدمة الوطن عبر الإبداع والعمل الجاد والمبادرات التطوعية، مُشيراً إلى أن دعم وتمكين هذه الطاقات يظلّ ركيزة أساسية في «عام المجتمع 2025»؛ لترسيخ قيم التضامن والعمل المشترك، وبناء جيل قادر على قيادة المستقبل بثقة ومسؤولية.

