الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كهرباء ومياه دبي» تحتفي باليوم العالمي للشباب

جانب من أعمال المنتدى (من المصدر)
12 أغسطس 2025 01:21

دبي (الاتحاد) 

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منتدى الشباب الذي نظمه مجلس شباب الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب 2025.
 وتضمن المنتدى جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية، بمشاركة قرابة 150 شاباً وشابة من موظفي الهيئة. 
وخلال كلمته في المنتدى، قال معالي سعيد محمد الطاير: «يسعدني أن أكون معكم للاحتفاء باليوم العالمي للشباب 2025 وبالإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مسيرة تمكين شبابها وتشجيع مشاركتهم الفاعلة في نهضتها التنموية الشاملة والمستدامة، من خلال تبني نهج ثابت وخطط استراتيجية تنسجم مع التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تضع الشباب في قلب رؤيتها الاستشرافية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان وبناء جيل مسؤول وقادر على التأثير وصناعة المستقبل المستدام. وتماشياً مع الأجندة الوطنية للشباب2031، نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي باستثمار طاقات الشباب، وصقل مهاراتهم، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة». 

