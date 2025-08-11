«موارد دبي» تستعرض تجربة مجلس شبابها في التمكين والريادة العالمية

دبي (الاتحاد)



في إطار احتفالها باليوم العالمي للشباب، أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ريادة نموذجها المبتكر المتمثل في مجلس الشباب، الذي نجح على مدى ثلاث سنوات في تمكين الكفاءات الشابة وتحويل أفكارهم إلى مبادرات استراتيجية رائدة. جاء هذا انسجاماً مع رؤية الدائرة الثابتة، التي ترى في الشباب المحرك الأساسي للمستقبل، وقوة دافعة للتنمية المستدامة، وعنصراً محورياً في تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للابتكار والريادة.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «أولت قيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اهتماماً بالغاً بالشباب، إيماناً منها بأن الشباب هم صناع الغد وركيزة نهضة الوطن. ونؤمن في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، خاصة في الشباب الواعد القادر على تجاوز التحديات وتصور المستقبل وصناعته.

ومن هنا جاءت مبادرة (مشروع الإمكانات البشرية) لترجمة هذا التوجه إلى خطة عمل مؤسسية شاملة». وفي هذا السياق، أكد عمر الأنصاري، رئيس مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الرحلة لم تكن خالية من التحديات، قائلاً: «انطلقنا ببدايات طموحة، غنية بالتجارب والدروس، ولكن إيماننا كان رفيقنا، والعمل الجاد دليلنا. تعلمنا أن نحلم بلا حدود، ونخطط بثقة، وننتظر الأفضل. واليوم، نحتفل باليوم العالمي للشباب، ونستذكر مسيرةً حافلة بالإنجازات، وننظر إلى المستقبل بطموح أكبر».

وتم تأسيس مجلس الشباب في عام 2022، ليعمل كنموذج استشاري داخلي يعتمد نهج الشركات الكبرى في تحليل التحديات وصياغة الحلول.

كما طوّر المجلس مشروعاً نوعياً آخر يعتمد على الذكاء الاصطناعي، تحت اسم «مستشرف الرؤية المستقبلية»، الذي يتيح للشباب استكشاف قدراتهم وتصميم مسارات نموهم المهني. ونال هذا المشروع اهتماماً واسعاً من قيادات ومديري في جهات متعددة داخل وخارج الحكومة، مما دفع نحو اعتماد المشروع كتجربة ريادية قابلة للتطبيق في مختلف المؤسسات.

وخلال العام الماضي، قاد مجلس الشباب سلسلةً من الاجتماعات الحضورية والافتراضية، شملت الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وسويسرا والدنمارك وجنوب أفريقيا، حيث قدّم عرضاً استشرافياً لمشروعَيه الرائدَين «صمم وظيفتك المستقبلية» و«مستشرف الرؤية المستقبلية» أمام أبرز المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية.



مسارات استراتيجية

أطلقت الدائرة نموذجاً متطوراً لعمل مجلس الشباب يرتكز على أربعة مسارات استراتيجية، تمّ اعتمادها كإطار مؤسسي معتمد للمرحلة القادمة، وهي: مسار الشراكات لتعزيز التكامل بين مجالس الشباب والمؤسسات الحكومية والخاصة من خلال مبادرات نوعية مشتركة، مسار تنمية القدرات لصقل المهارات القيادية والفكرية والمهنية للشباب وتأهيلهم لريادة التغيير، مسار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير أدوات معرفية ومبادرات مبتكرة تُسهم في صنع مستقبل الوظائف، إضافة إلى مسار جودة الحياة لدعم التوازن النفسي والجسدي والمالي للشباب، وترسيخ بيئة عمل وإنجاز صحية ومحفزة. ويمثل هذا النموذج أحد أبرز النماذج المؤسسية لمجالس الشباب المؤسسية على مستوى الدولة، حيث يعكس نضج التجربة وتحولها من العمل الداخلي إلى الريادة المجتمعية المؤثرة.