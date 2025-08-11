الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد النعيمي: تركيز على الاستثمار في قدرات الشباب

خالد النعيمي: تركيز على الاستثمار في قدرات الشباب
12 أغسطس 2025 01:22

أبوظبي (وام)

أكد خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن «اليوم العالمي للشباب» يشكل محطة سنوية مهمة، يحتفي فيها العالم بدور الشباب كشركاء فاعلين في صناعة التحولات المجتمعية.
وقال: «إن هذا اليوم يعكس قناعة راسخة بأهمية تمكين الشباب، وتقديراً للدور الحيوي الذي يضطلعون به في تعزيز مسارات التنمية، وترسيخ مفاهيم النهضة والتقدم، والتفاعل الإيجابي مع القيم العالمية، في إطار رؤية طموحة للمحافظة على المكتسبات، ودفع عجلة الإنجاز الوطني». وأضاف: «إن الشباب في دولة الإمارات يحظون باهتمام نوعي من القيادة الرشيدة، من خلال استراتيجيات تركّز على الاستثمار في قدراتهم، وتطوير مهاراتهم، وإشراكهم في صياغة السياسات، إلى جانب المبادرات النوعية، وتطوير آليات تفاعلية، تعزّز من دورهم في عملية صنع القرار، وتدمج تطلعاتهم في الخطط التنموية المحلية والعالمية، ضمن بيئة داعمة للإبداع والابتكار، بما يسرّع تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

الإمارات تحتفي باليوم العالمي للشباب 2025
لطيفة بنت محمد: شبابنا يحوّلون التحديات إلى فرص نابضة بالأمل
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
اليوم 16:49
جهود الإمارات تسعى إلى تلبية الاحتياجات الأساسية وتخفيف معاناة المتضررين في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل مشروع صيانة الآبار وتوفير المياه لأهالي غزة
12 أغسطس 2025
نازحون سودانيون في مخيم داخل تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان
12 أغسطس 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. توثيق 732 انتهاكاً حوثياً خلال شهرين
12 أغسطس 2025
مساعدات الإمارات تؤكد الالتزام الراسخ بمواصلة الدعم لأهالي القطاع (من ا لمصدر)
الأخبار العالمية
خبراء وباحثون لـ«الاتحاد»: الإمارات.. جهود إغاثية عاجلة لدعم سكان القطاع
12 أغسطس 2025
