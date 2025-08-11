الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تريندز» يستضيف سفير اليابان في جلسة نقاشية حول دور مراكز الفكر

خلال الجلسة النقاشية التي نظمها «تريندز» بحضور السفير الياباني (من المصدر)
12 أغسطس 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات كين أوكانيوا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، في جلسة نقاشية، تركزت حول دور مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمعرفية في دعم الحوار العالمي، وبناء جسور التفاعل والنقاش الحضاري بين المجتمعات، كما أكدت أهمية مواجهة التحديات العالمية بالدبلوماسية الفكرية والعلم والمعرفة.
وقال السفير كين أوكانيوا إن مركز تريندز للبحوث والاستشارات يلعب دوراً ريادياً في المشهد البحثي العالمي، ويمثل نموذجاً مميزاً للمؤسسات الفكرية التي تجمع بين العمق الأكاديمي والتأثير الفكري والمعرفي الملموس.
بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، الأهمية الاستراتيجية للتعاون والشراكة مع المؤسسات البحثية والعلمية اليابانية، موضحاً أن اليابان تشكل نموذجاً عالمياً في التميز البحثي والابتكار التكنولوجي.

تبادل الخبرات والتجارب 
وأوضح سفير اليابان لدى دولة الإمارات أن مكتب «تريندز» في اليابان يشكل جسراً حيوياً للتعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية و«تريندز».

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الإمارات
محمد عبدالله العلي
اليابان
