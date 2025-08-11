«تريندز» يستضيف سفير اليابان في جلسة نقاشية حول دور مراكز الفكر

أبوظبي (الاتحاد)



استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات كين أوكانيوا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، في جلسة نقاشية، تركزت حول دور مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمعرفية في دعم الحوار العالمي، وبناء جسور التفاعل والنقاش الحضاري بين المجتمعات، كما أكدت أهمية مواجهة التحديات العالمية بالدبلوماسية الفكرية والعلم والمعرفة.

وقال السفير كين أوكانيوا إن مركز تريندز للبحوث والاستشارات يلعب دوراً ريادياً في المشهد البحثي العالمي، ويمثل نموذجاً مميزاً للمؤسسات الفكرية التي تجمع بين العمق الأكاديمي والتأثير الفكري والمعرفي الملموس.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، الأهمية الاستراتيجية للتعاون والشراكة مع المؤسسات البحثية والعلمية اليابانية، موضحاً أن اليابان تشكل نموذجاً عالمياً في التميز البحثي والابتكار التكنولوجي.



تبادل الخبرات والتجارب

وأوضح سفير اليابان لدى دولة الإمارات أن مكتب «تريندز» في اليابان يشكل جسراً حيوياً للتعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية و«تريندز».