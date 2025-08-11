الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس اليوم صحو غائم جزئياً

طقس اليوم صحو غائم جزئياً
12 أغسطس 2025 01:22

أبوظبي (وام)

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:45، والمد الثاني عند الساعة 03:04، والجزر الأول عند 09:14، والجزر الثاني عند الساعة 21:00. والموج في بحر عمان خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:44، والمد الثاني عند الساعة 00:09، والجزر الأول عند الساعة 18:03، والجزر الثاني عند الساعة 05:54.

أخبار ذات صلة
درجات الحرارة تسبب "انقطاعا تاما" للكهرباء في العراق
الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
أحوال الطقس
الطقس في الإمارات
درجات الحرارة
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
اليوم 16:49
جهود الإمارات تسعى إلى تلبية الاحتياجات الأساسية وتخفيف معاناة المتضررين في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل مشروع صيانة الآبار وتوفير المياه لأهالي غزة
12 أغسطس 2025
نازحون سودانيون في مخيم داخل تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان
12 أغسطس 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. توثيق 732 انتهاكاً حوثياً خلال شهرين
12 أغسطس 2025
مساعدات الإمارات تؤكد الالتزام الراسخ بمواصلة الدعم لأهالي القطاع (من ا لمصدر)
الأخبار العالمية
خبراء وباحثون لـ«الاتحاد»: الإمارات.. جهود إغاثية عاجلة لدعم سكان القطاع
12 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©