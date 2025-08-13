حضانة ريدوود مونتيسوري المارينا تطلق مساحات تعليمية تواكب متطلبات المستقبل

تفخر حضانة ريدوود مونتيسوري، التابعة لمجموعة كيدز فيرست الرائدة في مجال التعليم المبكر، بالكشف عن مجموعة جديدة من البيئات التعليمية المتخصصة في فرعها الكائن في منطقة المارينا بأبوظبي. وقد تم تصميم هذه المساحات خصيصاً لتعزيز تجربة مونتيسوري وتنمية المهارات الإنسانية الأساسية التي سيحتاجها الأطفال للنجاح في عالم رقمي متسارع التغير.



ففي الوقت الذي تُحدث فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في أساليب العمل والتواصل، يتفق الخبراء على أن القدرات الأكثر أهمية لجيل المستقبل هي قدرات بشرية بحتة: التعاطف، والإبداع، والتفكير النقدي، والقدرة على التكيّف. في حضانة ريدوود مونتيسوري المارينا، يتم تنمية هذه الصفات منذ السنوات الأولى من عمر الطفل من خلال تجارب تعليمية تفاعلية تُوقظ فضوله، وتعزز تركيزه، وتقوي ثقته بنفسه.









غرفة الفخار – الذهن الخلاق وتطوير المهارات الحركية في عالم مشتت







في غرفة الفخار الجديدة، يقوم الأطفال بتشكيل الطين بأيديهم، مما يعزز من تحكمهم الحركي الواعي، ويزرع فيهم ممارسات اليقظة الذهنية والتركيز العميق. وتشير الأبحاث إلى أن الأنشطة المفعمة بالحواس، مثل العمل بالطين، تساهم بشكل كبير في تحسين التركيز والصبر لدى الأطفال من خلال إبطاء وتيرة التعلم وربطه باللحظة الحاضرة. كما تدعم هذه الأنشطة مهارات التنظيم العاطفي والمثابرة – وهي مهارات غالباً ما تغيب في بيئة اليوم المشبعة بالشاشات وسرعة الإيقاع.

منطقة المطبخ – تنمية الاستقلالية والمهارات التنفيذية







في مساحة المطبخ المخصصة داخل الحضانة، يتعلم الأطفال كيفية إعداد الوجبات الخفيفة بأنفسهم، مما يمنحهم شعوراً بالفخر والاستقلالية من خلال المهام العملية اليومية. وتؤكد الدراسات أن أنشطة إعداد الطعام تُعزز من الوظائف التنفيذية للدماغ، وهي المهارات العقلية المسؤولة عن التخطيط، والتركيز، وتحديد الأهداف. فعندما يقوم الأطفال بالتقطيع، والقياس، والتنظيف، فإنهم لا يطوّرون فقط مهاراتهم الحركية الدقيقة، بل أيضاً يتحمّلون المسؤولية، ويتعلمون ترتيب الخطوات، ويكتسبون الثقة بقدراتهم الذاتية.







ورشة الأتولييه – التعبير عن المشاعر من خلال الفنون







يُعد "الأتولييه" في حضانة ريدوود استوديو فنياً مستلهماً من منهج ريggio، يُمكّن الأطفال من التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم من خلال الرسم، والنحت، وسرد القصص. وقد أظهرت الدراسات أن الفنون البصرية تُسهم في تعزيز الذكاء العاطفي ومهارات التواصل، وهي من المهارات الناعمة الأساسية التي تدعم روح التعاون والتعاطف مع الآخرين.











ركن النجارة – تنمية المثابرة والقدرة على حل المشكلات







تُشجّع منطقة النجارة الجديدة الأطفال على التخطيط والقياس والبناء باستخدام أدوات آمنة ومناسبة لأعمارهم. وتُشير الأبحاث إلى أن اللعب المفتوح بالبناء يعزز من مهارات التفكير المكاني، والمثابرة، وحل المشكلات. فعندما يستخدم الأطفال مواد حقيقية للبناء، فإنهم يكتسبون فهماً ملموساً لعلاقة السبب والنتيجة، ويتعلّمون أهمية المحاولة من جديد عند الفشل. هذه المهارات تُعد من الأسس الضرورية للمخترعين والمبدعين في المستقبل.















«لم تُصمّم هذه المساحات بهدف الترفيه فحسب، بل لإطلاق مواهب الأطفال أيضًا»، يقول كميل نجار، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة كيدز فيرست. «هي تُساعد الأطفال على تطوير المهارات الناعمة التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحلّ محلها—مثل الإبداع، والمبادرة، والاتصال العاطفي—وذلك من خلال التعلم الواقعي المليء بالفرح».

ويُعد فرع المارينا من القلائل في دولة الإمارات الذين لديهم أخصائيون في مجال العلاج السلوكي ضمن طاقم الحضانة، لضمان حصول كل طفل على الدعم الشخصي والشامل منذ اليوم الأول. كما تُشرف على الفصول الدراسية في ريدوود معلمات مونتيسوري متخصصات ومدربات ذوات خبرة وتجربة طويلة، يقمن برصد اهتمامات كل طفل ومساعدته على تتبع مساره التعليمي الخاص بوتيرته الفردية.

ومع أكثر من ٣٤ حضانة في الإمارات وقطر، تواصل مجموعة كيدز فيرست ريادتها في مجال التعليم المبكر من خلال إنشاء بيئات تعليمية لرياض الأطفال متطلعة نحو المستقبل تُعِدّ الأطفال لمستقبل واعد، بتزويدهم بعقلية مرنة ومهارات حياتية تؤهلهم للنجاح.





للاستفسارات يرجى الاتصال على: 800REDWOOD

واتساب:0564033713

أو زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.theredwoodnursery.com





للتسجيل: https://www.theredwoodnursery.com/al-marina-abudhabi/







"مادة إعلانية"