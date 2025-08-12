الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدار الوثائق في الإمارة

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدار الوثائق في الإمارة
12 أغسطس 2025 11:32

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدار الوثائق في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم الأميري يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدار الوثائق، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي:1. الهيكل التنظيمي التفصيلي لدار الوثائق، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدار، بما يتفق مع اختصاصاته.2. استحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
الشارقة
