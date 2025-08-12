حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدار الوثائق في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدار الوثائق في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم الأميري يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدار الوثائق، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي:1. الهيكل التنظيمي التفصيلي لدار الوثائق، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدار، بما يتفق مع اختصاصاته.2. استحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.