الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: شباب الإمارات وقود وروح ومحرك نهضتنا

محمد بن راشد: شباب الإمارات وقود وروح ومحرك نهضتنا
12 أغسطس 2025 12:39

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اليوم العالمي للشباب أن جميع الشباب من أبناء الوطن وقود وروح ومحرك نهضة الإمارات.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: الشباب قلب الوطن النابض وسنده في الرخاء والتحديات
طحنون بن زايد: الاستثمار في الشباب وطاقاتهم هو استثمار في المستقبل ومتطلباته

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في اليوم العالمي للشباب.. نحتفي بدولتنا الشابة.. ونحتفي بشبابنا المخلصين في كافة الميادين.. ونحتفي بالروح الشابة التي تقود رؤيتنا وطموحاتنا نحو العالمية.. ونقول لجميع شبابنا من أبناء الوطن.. أنتم وقود وروح ومحرك نهضتنا.. وبكم ومعكم ومن أجلكم نبني أفضل بيئة لحياة الشباب حول العالم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الشباب
آخر الأخبار
التشكيلة الأساسية الأعلى قيمة في «البريميرليج».. أرسنال في الصدارة
الرياضة
التشكيلة الأساسية الأعلى قيمة في «البريميرليج».. أرسنال في الصدارة
اليوم 14:15
سان جيرمان يفوز أخيراً بصفقة مدافع بورنموث
الرياضة
سان جيرمان يفوز أخيراً بصفقة مدافع بورنموث
اليوم 14:15
بكاء طفل يُوقف مواجهة رادوكانو وسبالينكا في «سينسناتي للتنس»
الرياضة
بكاء طفل يُوقف مواجهة رادوكانو وسبالينكا في «سينسناتي للتنس»
اليوم 14:08
شتوتجارت يمنح بايرن مهلة نهائية لضم فولتمايد
الرياضة
شتوتجارت يمنح بايرن مهلة نهائية لضم فولتمايد
اليوم 14:04
الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق السبت
الرياضة
الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق السبت
اليوم 13:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©