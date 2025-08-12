طحنون بن زايد: الاستثمار في الشباب وطاقاتهم هو استثمار في المستقبل ومتطلباته

أكد سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بمناسبة اليوم الدولي للشباب أن الاستثمار في الشباب وطاقاتهم هو استثمار في المستقبل ومتطلباته.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الاستثمار في الشباب وطاقاتهم هو استثمار في المستقبل ومتطلباته، فهم المورد الأهم والسبيل الرئيسي نحو التطور والازدهار، ومن هذا المنطلق وضعت قيادة الإمارات تمكين الشباب في صدارة الأولويات التنموية للدولة. في اليوم الدولي للشباب نفتخر بإنجازاتهم وندعم طموحاتهم، وندعوهم لاغتنام الفرص المتاحة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا واقتصاد المستقبل».