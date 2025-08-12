الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
طحنون بن زايد: الاستثمار في الشباب وطاقاتهم هو استثمار في المستقبل ومتطلباته

طحنون بن زايد: الاستثمار في الشباب وطاقاتهم هو استثمار في المستقبل ومتطلباته
12 أغسطس 2025 12:57

أكد سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بمناسبة اليوم الدولي للشباب أن الاستثمار في الشباب وطاقاتهم هو استثمار في المستقبل ومتطلباته.

سيف بن زايد: الشباب قلب الوطن النابض وسنده في الرخاء والتحديات
محمد بن راشد: شباب الإمارات وقود وروح ومحرك نهضتنا

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الاستثمار في الشباب وطاقاتهم هو استثمار في المستقبل ومتطلباته، فهم المورد الأهم والسبيل الرئيسي نحو التطور والازدهار، ومن هذا المنطلق وضعت قيادة الإمارات تمكين الشباب في صدارة الأولويات التنموية للدولة. في اليوم الدولي للشباب نفتخر بإنجازاتهم وندعم طموحاتهم، وندعوهم لاغتنام الفرص المتاحة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا واقتصاد المستقبل».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
الشباب
