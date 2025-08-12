الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سيف بن زايد: الشباب قلب الوطن النابض وسنده في الرخاء والتحديات

سيف بن زايد: الشباب قلب الوطن النابض وسنده في الرخاء والتحديات

12 أغسطس 2025 13:32
12 أغسطس 2025 13:32

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن الشباب قلب الوطن النابض وسنده في الرخاء والتحديات.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في اليوم العالمي للشباب.. نستلهم من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يقيناً راسخاً بأن بناء الإنسان هو جوهر النهضة الحقيقية، وأن الشباب هم قلب الوطن النابض، وسنده في الرخاء والتحديات، وحملة رايته نحو الغد المشرق.
في الإمارات.. نؤمن بأن الشباب هم قادة التغيير، وشركاء صنع القرار، والعقول التي تصنع المستقبل بثقةٍ وابتكار.

تحت راية قيادةٍ رشيدة آمنت بهم وشجّعت طموحاتهم، أصبح شباب الإمارات اليوم في قلب مسيرة التنمية، مؤثرين وشركاء في اتخاذ القرار، وصنّاعاً لحاضرٍ ومستقبلٍ يتقدّم بثباتٍ نحو القمم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الشباب
