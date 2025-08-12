الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة تمكين المجتمع تدعم أكثر من 190 مواطناً يعملون في القطاع الثالث

وزارة تمكين المجتمع تدعم أكثر من 190 مواطناً يعملون في القطاع الثالث
12 أغسطس 2025 16:32

استفاد أكثر من 190 مواطناً من العاملين في 17 جهة من مؤسسات النفع العام المسجلة لدى وزارة تمكين المجتمع بإجمالي دعم مالي من برنامج "نافس" بلغ حوالي 25 مليون درهم حتى يونيو الماضي وذلك في خطوة تعكس التزام الوزارة بدعم وتمكين المواطنين العاملين في القطاع الثالث بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف الوزارة في تعزيز مكانة القطاع الثالث في منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي وتفعيل دوره كبيئة عمل جاذبة وقادرة على استقطاب الكفاءات الوطنية للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم كما يمكن للمواطنين العاملين في مؤسسات النفع العام تقديم طلبات الانتفاع من برامج ومبادرات "نافِس" بشرط ترخيصهم من قبل وزارة تمكين المجتمع وتسجيلهم في أحد صناديق التقاعد المعتمدة في الدولة.

ويمثل التعاون بين وزارة تمكين المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نموذجاً حكومياً متكاملاً في دعم منظومة الاقتصاد الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التوطين لاسيما في القطاع الثالث الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي ويدعم رؤية حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية في توفير بيئة عمل محفزة تدعم تطوير مهارات المواطنين المهنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

أخبار ذات صلة
وزارة الرياضة تعلن تشكيل مجلس الشباب
سيف بن زايد: الشباب قلب الوطن النابض وسنده في الرخاء والتحديات

وتدعم مبادرات الوزارة التي ترتكز على أهدافها الرئيسية في تمكين الأفراد وتفعيل القطاع الثالث وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة والترابط بين جميع أفراد المجتمع عبر منظومة دعم وتمكين اجتماعي شاملة من خلال تصميم مسارات مبتكرة لتنويع مصادر الدخل للأفراد بما يضمن تكاملية الأدوار وشمولية المنفعة .

الجدير بالذكر أن برنامج "نافِس" يعد أحد مشاريع "الخمسين" ويهدف إلى رفع كفاءة وتنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل بما في ذلك القطاع الخاص والقطاع الثالث في إطار استراتيجية اتحادية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيم التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

المصدر: وام
وزارة تمكين المجتمع
الشباب
آخر الأخبار
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
الأخبار العالمية
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
اليوم 17:29
«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال
الرياضة
«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال
اليوم 17:21
«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»
الرياضة
«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»
اليوم 17:18
«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا
اليوم 17:16
عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها
الأخبار العالمية
عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها
اليوم 16:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©