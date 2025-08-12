الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد: في اليوم الدولي للشباب نجدد ثقتنا بشباب الإمارات

حمدان بن زايد: في اليوم الدولي للشباب نجدد ثقتنا بشباب الإمارات

12 أغسطس 2025 19:06
12 أغسطس 2025 19:06

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن في اليوم الدولي للشباب، نجدد الثقة بشباب الإمارات، الذين يمثلون الطاقة المحركة لمسيرة التنمية والتقدم.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في اليوم الدولي للشباب، نجدد ثقتنا بشباب الإمارات، الذين يمثلون الطاقة المحركة لمسيرة التنمية والتقدم».
وأضاف سموه: «بدعم القيادة الرشيدة، أصبحوا شركاء فاعلين في صناعة المستقبل، ومساهمين حقيقيين في تحقيق تطلعات الوطن نحو التنمية المستدامة في شتى المجالات».
واختتم سموه: «وسنواصل الاستثمار في قدراتهم، وصقل مهاراتهم، ليمضوا بثقة نحو ريادة المستقبل، ويحملوا راية الإمارات عاليةً في كل الميادين».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
حمدان بن زايد
الشباب
