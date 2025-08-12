الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ69 للمساعدات وتُدخل نحو 500 طن من الغذاء إلى غزة

12 أغسطس 2025 20:38
12 أغسطس 2025 20:38

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
فقد نفذت دولة الإمارات اليوم عملية الإنزال الجوي الـ69 للمساعدات ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، وفرنسا.
وحملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
كما دخلت عبر المعابر البرية 20 شاحنة محمّلة بنحو 500 طن من المواد الغذائية الموجّهة إلى الأهالي، ضمن الجهود الإماراتية المستمرة لتأمين الإمدادات الحيوية براً وجواً.
وبلغ إجمالي المساعدات - التي تم إنزالها جواً- أكثر من 3924 طناً من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.
وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
الإمارات
