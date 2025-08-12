«الوطنية لحقوق الإنسان» تعقد ورشة تعريفية متخصصة

أبوظبي (الاتحاد)



نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ورشة تعريفية متخصصة في نادي ضباط شرطة عجمان، استهدفت مديري المراكز والسجون وقسم التحريات، وذلك ضمن جهود تعزيز التنسيق المؤسسي مع جهات إنفاذ القانون.

ترأس وفد الهيئة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، وقدم الورشة كل من: عبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف، بحضور ومشاركة كليثم الكعبي، من المركز الإعلامي.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من سلسلة لقاءات وورش عمل تعريفية تنفذها الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.