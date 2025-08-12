الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطنية لحقوق الإنسان» تعقد ورشة تعريفية متخصصة

جانب من الورشة (من المصدر)
13 أغسطس 2025 02:34

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ورشة تعريفية متخصصة في نادي ضباط شرطة عجمان، استهدفت مديري المراكز والسجون وقسم التحريات، وذلك ضمن جهود تعزيز التنسيق المؤسسي مع جهات إنفاذ القانون.
ترأس وفد الهيئة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، وقدم الورشة كل من: عبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف، بحضور ومشاركة كليثم الكعبي، من المركز الإعلامي.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من سلسلة لقاءات وورش عمل تعريفية تنفذها الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

أخبار ذات صلة
«الداخلية» تحتضن فعاليات اليوم الدولي للشباب
"الداخلية" تطلق مبادرتها "يوم بلا حوادث"
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان
وزارة الداخلية
شرطة عجمان
عجمان
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
13 أغسطس 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تعلن تحركات لإحياء هدنة الـ 60 يوماً في غزة
13 أغسطس 2025
فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
100 قتيل و513 إصابة إثر غارات إسرائيلية في 24 ساعة
13 أغسطس 2025
الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المدير الإقليمي للإعلام في «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: مئات الآلاف من أطفال غزة معرضون للموت جوعاً
13 أغسطس 2025
مخيم للنازحين في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تنديد غربي واسع بالوضع الإنساني في غزة
13 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©