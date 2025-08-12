«التحنيط».. ملكية فكرية ضمن إطار إنساني متكامل

الشارقة (وام)



أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، تسجيل «دليل مشروع التحنيط» كمشروع ملكية فكرية لدى وزارة الاقتصاد، ليُعد بذلك أول دليل من نوعه على مستوى الدولة، نظراً لفرادته وابتكاره في تقديم خدمة تحنيط الجثامين وتسهيل إجراءات ترحيلها إلى خارج الدولة، ضمن إطار إنساني متكامل. ويأتي اعتماد هذا الدليل ضمن مشروع مبنى التحنيط، الذي أطلقته شرطة الشارقة خلال عام 2025، كإحدى أبرز المبادرات النوعية التي تعكس التزام القيادة بتقديم خدمات إنسانية متقدمة، تواكب أعلى المعايير الطبية والمهنية.

وأكد العميد عامر أمين الهرمودي، مدير إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية بشرطة الشارقة، أن تسجيل «دليل مشروع التحنيط» كملكية فكرية، يمثل خطوة رائدة تعزز من ريادة شرطة الشارقة في ابتكار خدمات متميزة، مشيراً إلى أن المشروع يتميّز بفكرته وآلية تنفيذه وتشغيله، ويُنفَّذ من قبل فريق متخصص يضمن إنجاز الإجراءات خلال فترة وجيزة، بما يراعي الجوانب الإنسانية والكرامة البشرية في أدقّ الظروف. وأضاف: «إن المشروع يجسّد رؤية شرطة الشارقة في تقديم خدمات استثنائية تستجيب لاحتياجات أفراد المجتمع، وترسّخ قيم التكافل والرحمة والاحترام، بما يعزّز من جودة الحياة، ويواكب التوجهات الحكومية في تطوير منظومة الخدمات العامة».