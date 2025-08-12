شرطة أبوظبي تنفّذ توعية مرورية للسائقين المسافرين براً

أبوظبي (الاتحاد)



نفّذت شرطة أبوظبي ممثلة في إدارة المرور والدوريات الأمنية بمديرية المرور والدوريات الأمنية في العين، توعية مرورية استهدفت المسافرين براً عبر منفذ مزيد الحدودي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ - إدارة المنافذ البرية بأبوظبي، ومجموعة أمن المنافذ البرية - القطاع الثاني (المركز الأول). وأكد المقدم أحمد عبدالله الشريفي، النائب لشؤون المرور بإدارة المرور والدوريات بمنطقة العين، أهمية التزام السائقين بالسرعات المقررة، والإرشادات والعلامات المرورية، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر كافة أثناء القيادة، خصوصاً خلال ساعات الليل أو الصباح الباكر، في ظل التغيرات الجوية وانتشار الغبار، الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مما يتطلب مزيداً من الانتباه واليقظة، مشدداً على ضرورة توقف السائقين في أماكن آمنة بعيداً عن الطريق عند الشعور بالإرهاق أو النعاس. ودعا المقدم الشريفي المسافرين براً إلى حمل الأغراض الضرورية فقط، وشحن الأمتعة الزائدة بوسائل الشحن البرية أو الجوية أو البحرية، حفاظاً على سلامتهم، وتجنب الحوادث الناتجة عن الحمولات الزائدة التي قد تؤدي إلى انقلاب المركبات وفقدان السيطرة عليها، محذراً من السلوكيات المخالفة مثل طمس أو تغطية لوحات المركبة.