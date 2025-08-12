خطة لتطوير التصوير الإشعاعي في «الإمارات للخدمات الصحية»

دبي (الاتحاد)



أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لتحديث خدمات التصوير الإشعاعي، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الوقائية والتشخيصية، وتواكب توجهات الدولة في التحول الرقمي، وتحسين جودة الحياة. وأوضحت الدكتورة أمينة الجسمي، مدير إدارة الأشعة في المؤسسة، أن الخطة تتضمن التوسع في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في فحوص التصوير الطبي.





وأكدت الجسمي أن المؤسسة تمضي قدماً نحو تحقيق أعلى معايير الدقة والكفاءة في خدمات التصوير الطبي، وتحرص على تمكين إدارة الأشعة من تأدية دور فاعل في منظومة التحول الرقمي، ودعم رؤية دولة الإمارات لتوفير رعاية صحية ذكية. وأضافت الدكتورة الجسمي أن المؤسسة تستكمل حالياً جهودها في تعزيز البنية التحتية لأقسام الأشعة في عدد من منشآتها، من خلال تزويدها بأجهزة تصوير رقمية متقدمة. وبينت الدكتورة الجسمي أن استخدام الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل ملموس في تحسين جودة الصور وتقليص زمن التشخيص، ما انعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين، إذ ساعد على تقليل الحاجة لزيارات التصوير التشخيصي للثدي بنسبة 88%.



نقل المعارف

اختتمت الجسمي بالتأكيد على أن هذا التوجه الرقمي يدعم تكاملية خدمات الرعاية الصحية، ويوفر حلولاً مبتكرة وآمنة تسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية، انسجاماً مع أهداف الدولة في بناء نظام صحي رقمي شامل ومتقدم.