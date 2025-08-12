الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

190 مواطناً يستفيدون من دعم «نافس» في القطاع الثالث

190 مواطناً يستفيدون من دعم «نافس» في القطاع الثالث
13 أغسطس 2025 02:34

دبي (الاتحاد)

استفاد أكثر من 190 مواطناً من العاملين في 17 جهة من مؤسسات النفع العام المسجلة لدى وزارة تمكين المجتمع، بإجمالي دعم مالي من برنامج «نافِس» بلغ حوالي 25 مليون درهم حتى يونيو الماضي، في خطوة تعكس التزام الوزارة بدعم وتمكين المواطنين العاملين في القطاع الثالث، بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف الوزارة في تعزيز مكانة القطاع الثالث في منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتفعيل دوره كبيئة عمل جاذبة وقادرة على استقطاب الكفاءات الوطنية للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم، كما يمكن للمواطنين العاملين في مؤسسات النفع العام تقديم طلبات الانتفاع من برامج ومبادرات «نافِس»، بشرط ترخيصهم من قبل وزارة تمكين المجتمع، وتسجيلهم في أحد صناديق التقاعد المعتمدة في الدولة. ويمثل التعاون بين وزارتي تمكين المجتمع والموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، نموذجاً حكومياً متكاملاً في دعم منظومة الاقتصاد الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التوطين، لاسيما في القطاع الثالث الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، ويدعم رؤية حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية، في توفير بيئة عمل محفزة تدعم تطوير مهارات المواطنين المهنية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتدعم مبادرات وزارة تمكين المجتمع التي ترتكز على أهدافها الرئيسية في تمكين الأفراد، وتفعيل القطاع الثالث، وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة والترابط بين جميع أفراد المجتمع، عبر منظومة دعم وتمكين اجتماعي شاملة من خلال تصميم مسارات مبتكرة لتنويع مصادر الدخل للأفراد، بما يضمن تكاملية الأدوار وشمولية المنفعة.

تمكين
يُعد برنامج «نافِس» أحد مشاريع «الخمسين»، ويهدف إلى رفع كفاءة وتنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل، بما في ذلك القطاع الخاص والقطاع الثالث، في إطار استراتيجية اتحادية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مفاهيم التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

