الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة»: الإمارات تعزّز الوعي والتطوير التشريعي لمنظومة التبرع بالأعضاء

«الصحة»: الإمارات تعزّز الوعي والتطوير التشريعي لمنظومة التبرع بالأعضاء
13 أغسطس 2025 02:34

دبي (وام)

أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التبرع بالأعضاء عمل إنساني نبيل يعكس أرقى درجات التضامن والتكافل في المجتمعات الواعية المزدهرة، ليعيد الأمل لمن فقدوا القدرة على مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، ويبعث السعادة في نفوس ذويهم، وهو ما توليه دولة الإمارات أهمية بالغة، إذ رسخت التبرع بالأعضاء قيمة أصيلة ضمن رؤية الدولة لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل توجهات القيادة الحكيمة، التي تجعل من الإنسان وصحته أولوية قصوى؛ لتغدو الإمارات مثالاً عالمياً في الابتكار والاستدامة الصحية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
«الاتحاد» تستعرض تجارب  إماراتية ملهمة.. «زراعة  الأعضاء» أمل جديد للباحثين عن الحياة

وأضاف، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يوافق 13 أغسطس من كل عام، أنه بفضل الرؤية الاستشرافية وجهود المؤسسات الصحية كافة بالدولة، حقق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، إنجازات نوعية تتمثل في ارتفاع عدد المسجلين للتبرع، ونمو ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، مع اعتماد أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية والكفاءة في مراحل التبرع والزراعة كافة، وهو ما عزّز مكانة الإمارات في صدارة دول الخليج العربية في عمليات التبرع والزراعة، لتحصد بذلك ثمار استثمارها المستدام في تحسين الوعي والتطوير التشريعي والتنظيمي.
وتوجَّه محمد العلماء بالشكر والعرفان لكل متبرع ولكل أسرة قدمت مثالاً في الإنسانية والإيثار، وساهمت في منح فرصة جديدة للحياة.

محمد سليم العلماء
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
التبرع بالأعضاء
التنمية المستدامة
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
13 أغسطس 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تعلن تحركات لإحياء هدنة الـ 60 يوماً في غزة
13 أغسطس 2025
فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
100 قتيل و513 إصابة إثر غارات إسرائيلية في 24 ساعة
13 أغسطس 2025
الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المدير الإقليمي للإعلام في «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: مئات الآلاف من أطفال غزة معرضون للموت جوعاً
13 أغسطس 2025
مخيم للنازحين في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تنديد غربي واسع بالوضع الإنساني في غزة
13 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©