«الصحة»: الإمارات تعزّز الوعي والتطوير التشريعي لمنظومة التبرع بالأعضاء

دبي (وام)



أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التبرع بالأعضاء عمل إنساني نبيل يعكس أرقى درجات التضامن والتكافل في المجتمعات الواعية المزدهرة، ليعيد الأمل لمن فقدوا القدرة على مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، ويبعث السعادة في نفوس ذويهم، وهو ما توليه دولة الإمارات أهمية بالغة، إذ رسخت التبرع بالأعضاء قيمة أصيلة ضمن رؤية الدولة لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل توجهات القيادة الحكيمة، التي تجعل من الإنسان وصحته أولوية قصوى؛ لتغدو الإمارات مثالاً عالمياً في الابتكار والاستدامة الصحية.





وأضاف، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يوافق 13 أغسطس من كل عام، أنه بفضل الرؤية الاستشرافية وجهود المؤسسات الصحية كافة بالدولة، حقق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، إنجازات نوعية تتمثل في ارتفاع عدد المسجلين للتبرع، ونمو ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، مع اعتماد أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية والكفاءة في مراحل التبرع والزراعة كافة، وهو ما عزّز مكانة الإمارات في صدارة دول الخليج العربية في عمليات التبرع والزراعة، لتحصد بذلك ثمار استثمارها المستدام في تحسين الوعي والتطوير التشريعي والتنظيمي.

وتوجَّه محمد العلماء بالشكر والعرفان لكل متبرع ولكل أسرة قدمت مثالاً في الإنسانية والإيثار، وساهمت في منح فرصة جديدة للحياة.