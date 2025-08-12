1090 عملية زراعة أعضاء في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، تعلن أبوظبي تحقيقها تقدماً كبيراً في مسيرتها نحو الريادة في التميز الطبي، عبر ريادتها في مجال زراعة الأعضاء، وتحقيقها نقلة نوعية في تحسين جودة حياة المرضى. فمنذ إطلاق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» في عام 2017، تم إجراء 1.090 عملية زراعة ناجحة في الإمارة، منها 290 عملية أُجريت خلال العام الماضي. ويجسّد هذا الإنجاز كفاءة منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي ومكانتها المتقدمة عالمياً، مدعومةً ببنية تحتية طبية رائدة وكفاءات استثنائية تساهم في إنقاذ الأرواح. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «هذا الإنجاز يُجسّد التزام أبوظبي الراسخ بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى. فبفضل بنيتها التحتية المتطورة، وكفاءاتها الطبية، وتبنّيها للابتكار، أصبحت الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجال زراعة الأعضاء، يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة». وأضافت: «ندعو جميع أفراد المجتمع للتسجيل للتبرع بالأعضاء ضمن برنامج (حياة)، فمبادرة فرد واحد يمكن أن تنقذ أرواحاً عدة، وتمنح الأمل للمرضى، وتساهم في رسم مستقبل أكثر صحةً للجميع».





وشهدت الإمارة خلال عام 2024 إجراء 290 عملية زراعة أعضاء، شملت 7 عمليات زراعة قلب، و142 زراعة كلية، و117 زراعة كبد، و22 زراعة رئة، وعمليتيْ زراعة بنكرياس.

واستطاعت الإمارة أن تُنجز العديد من العمليات المعقدة في زراعة الأعضاء، من بينها زراعة الأعضاء المتعددة، إضافةً إلى استخدام تقنيات الجراحة الروبوتية، ما ساهم في رفع مستوى دقة الإجراءات، وتحسين النتائج العلاجية، وتسريع التعافي.

وتأتي هذه الإنجازات ثمرة جهود أربعة مراكز رائدة في زراعة الأعضاء في الإمارة ضمن أربع منشآت رعاية صحية رئيسية، هي: مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومدينة برجيل الطبية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية. وتلعب كليفلاند كلينك أبوظبي دوراً محورياً في دفع مسيرة التقدّم في مجال زراعة الأعضاء في دولة الإمارات، منذ إطلاقها كأول مركز لزراعة الأعضاء المتعددة في الدولة في عام 2017. وفي عام 2024 وحده، أجرى المستشفى 241 عملية زراعة أعضاء متعددة شملت أول عملية زراعة مزدوجة للقلب والرئتين على مستوى الدولة، كما سجّل إنجازاً غير مسبوق في عام 2023 بإجراء أول عملية زراعة مزدوجة للرئة والكبد على مستوى المنطقة، إلى جانب تنفيذ أول عملية تبادل ثلاثي للكلى في الدولة. ويضم المستشفى وحدة العناية المركزة الوحيدة المخصصة لزراعة الأعضاء المتعددة في دولة الإمارات، إلى جانب برنامج زراعة الرئة الوحيد والفريد من نوعه في الدولة.



عروض ومؤتمرات

كما نجحت مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، في إجراء أكثر من 114 عملية زراعة كلى في عام 2024، وتواصل توسعة برنامج زراعة الكبد لديها ليشمل المرضى البالغين والأطفال، في خطوة تجسّد التزامها بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى، وتحقيق أفضل النتائج للمرضى. وتُعد مدينة الشيخ خليفة الطبية مجهزةً بأحدث التقنيات الطبية، وتضم فريقاً متعدد التخصصات من الخبراء، مما يعزّز مكانتها كجهة رائدة إقليمياً في مجال زراعة الكلى.

وتميّزت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر المستشفيات في دولة الإمارات للرعاية المعقّدة والحرجة، وإحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة ‏ ‎«بيورهيلث»، في مجالي البحث العلمي والتعليم الطبي، حيث قدّمت 10 عروض بحثية في مؤتمرات دولية في هذا المجال، وحصدت جائزة «أفضل ملخص بحثي» خلال مؤتمر الجمعية الدولية للتبرع بالأعضاء لعام 2023 في لاس فيغاس بالولايات المتحدة. كما سجّلت إنجازاً طبياً رائداً بإجراء أول عملية تبرع بأعضاء من متبرع مصاب بكوفيد-19 في دولة الإمارات، ما يعكس ريادتها وابتكارها في الممارسات الطبية. وفي عام 2022، حلّت في المرتبة الثانية على مستوى الدولة من حيث عدد المتبرعين بالأعضاء.



مركز رائد

ولقد برزت مدينة برجيل الطبية بوصفها مركزاً رائداً في مجال زراعة الأعضاء المتعددة، حيث حققت عدداً من الإنجازات النوعية، من بينها إجراء أول عملية زراعة كبد من متبرع حي لطفل في دولة الإمارات، وأول عملية زراعة كلية بين فصائل دم غير متطابقة، وأصغر حالة زراعة كبد لطفل يبلغ من العمر خمسة أشهر فقط.



منظـومة متكاملة

ويمكن للتبرع بالأعضاء أن ينقذ حياة العديد من المرضى، بما في ذلك مرضى السرطان والمصابين بأمراض القلب والفشل الرئوي، والتليف الكبدي، والفشل الكلوي، وغير ذلك. وتدعو دائرة الصحة - أبوظبي أفراد المجتمع إلى تبني أنماط حياة صحية تشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم، للوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، والتي تُعد من أبرز مسببات فشل الأعضاء. ويُعد البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع، منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز جهود التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وفق أعلى المعايير العالمية، كما يهدف البرنامج إلى تنظيم عمليات التبرع والزراعة، وتوفير رعاية متكاملة للمرضى، والارتقاء بصحة وسلامة وجودة حياة أفراد المجتمع.