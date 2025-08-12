مؤسسة حمدان بن راشد تشارك في «المجلس العالمي للموهوبين»

دبي (الاتحاد)



شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، في فعاليات مؤتمر المجلس العالمي للموهوبين والمتفوّقين (WCGTC 2025)، الذي عُقد في مدينة براغا بجمهورية البرتغال، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال الموهبة والتفوّق من مختلف أنحاء العالم.

وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان للموهبة والابتكار رئيسة الوفد: «تمثل مشاركتنا في مؤتمر المجلس العالمي للموهوبين والمتفوّقين فرصة مهمة لعرض خبراتنا وممارساتنا المبنية على الأدلة أمام نخبة من الخبراء العالميين، وتبادل التجارب مع مؤسسات رائدة في مجال تنمية الموهبة، مضيفةً أن حضورنا في هذا المحفل الدولي يعكس التزام المؤسسة بتعزيز البحث العلمي وتطوير البرامج التي تلبّي احتياجات الطلبة الموهوبين».

وعرضت الباحثة الدكتورة زليخة محمد في المسار البحثي ورقة بعنوان: «التوجيه عبر التعلّم الذاتي تحليل آراء المتدربين بشأن الوحدات التدريبية للبرنامج»، حيث تناولت نتائج برنامج التلمذة العالمي في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والطب.