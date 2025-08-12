«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير ميانمار لدى الدولة

أبوظبي (وام)



تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد كياو كياو مين، السفير الجديد لجمهورية اتحاد ميانمار لدى الدولة. وتمنّى للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكّداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع جمهورية اتحاد ميانمار في شتّى المجالات.

من جانبه، أشاد السفير الجديد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.