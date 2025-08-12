الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن سالم يترأس اجتماع «تنفيذي الشارقة»

عبدالله بن سالم مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد (وام)
13 أغسطس 2025 02:34

الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، والاطلاع على أبرز الخطط التطويرية التي تعزز جودة الخدمات المقدمة، مما ينعكس على مستوى حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة.
وثمّن المجلس توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز حياة المواطن وتوفير العيش الكريم باعتماد سموه منح المساعدة التكميلية للأسر المستحقة في إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس بموجبه قراراً ينظم اختصاصات وشروط المساعدة التكميلية للأسر المستحقة، حيث تختص دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح مساعدة تكميلية للأسر التي يقل إجمالي دخلها الشهري من كافة المصادر عن (17500) درهم كدعم اجتماعي.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بترقية ميرة خليفة عبدالله المقرب السويدي، مدير إدارة الحاسب الآلي بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لدرجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينها أميناً مساعداً للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، الأمر الذي يعزز جهود المؤسسة في تنفيذ مهامها ضمن اختصاصاتها، ويأتي ذلك في إطار عمليات التطوير المستمر للهياكل والأسس التنظيمية في مختلف الدوائر والهيئات الحكومية، كما وجّه المجلس أمانته العامة باستكمال الدورة التشريعية الخاصة به.

تقارير طبية 
اطلع المجلس على تقرير نتائج أعمال اللجنة الطبية لخدمة التمريض المنزلي في إمارة الشارقة، الذي تضمّن أبرز الإحصائيات المتعلقة بالحالات المعروضة على اللجنة، وقد بلغ عددها 219 حالة جديدة منذ بداية العام ولغاية يونيو الماضي، وذلك على مستوى مدن ومناطق الإمارة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليون درهم.
وتناول التقرير أهداف اللجنة التي ساهمت في توفير رعاية طبية داعمة للأسر، إضافة إلى اعتماد التقارير الطبية وقياس أثر الخدمات.

أخبار ذات صلة
«التحنيط».. ملكية فكرية ضمن إطار إنساني متكامل
هيئة الشارقة للمتاحف: استقطاب الشباب وإشراكهم في برامج نوعية
عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
تنفيذي الشارقة
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
13 أغسطس 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تعلن تحركات لإحياء هدنة الـ 60 يوماً في غزة
13 أغسطس 2025
فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
100 قتيل و513 إصابة إثر غارات إسرائيلية في 24 ساعة
13 أغسطس 2025
الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المدير الإقليمي للإعلام في «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: مئات الآلاف من أطفال غزة معرضون للموت جوعاً
13 أغسطس 2025
مخيم للنازحين في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تنديد غربي واسع بالوضع الإنساني في غزة
13 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©