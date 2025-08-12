الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الصحة» تعزّز الشراكة مع المستشفيات الخاصة

«الصحة» تعزّز الشراكة مع المستشفيات الخاصة
13 أغسطس 2025 02:35

دبي (الاتحاد)

في إطار الالتزام بتعزيز الرعاية الصحية الاستباقية وسعياً لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية الوقائية، عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اجتماعاً مع ممثلي المستشفيات الخاصة، لمناقشة تطوير وتعزيز برنامج فحوصات حديثي الولادة، وضمان التطبيق الأمثل للمعايير الوطنية المعتمدة في هذا المجال الحيوي وفقاً للتشريعات الصحية الوطنية، بهدف تعزيز صحة الأجيال الناشئة.
وتأتي هذه الجهود امتثالاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الفحص الطبي لحديثي الولادة والتعاميم الصادرة من قطاع التنظيم الصحي، الذي حدّد الإجراءات، والضوابط والقواعد، التي تنظم عملية الفحص الطبي لحديثي الولادة، بالإضافة إلى متابعة الاختبارات، والتأكد منها لضمان دقة نتائج الفحص، وكذلك التقييم الإكلينيكي والكيميائي الحيوي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتوحيد الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بفحوصات حديثي الولادة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الدقة والكفاءة في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والاضطرابات الجينية والتحديات الصحية لينعم النشء برعاية صحية مستدامة. وتدعم الوزارة هذه الجهود عبر مظلة السجل الوطني الصحي الموحد «رعايتي»، الذي يمثل منصة صحية رقمية تضم قاعدة بيانات تقدم حلولاً مبتكرة في مجال الأتمتة وإدارة البيانات الصحية، بهدف ضمان سلامة المرضى، وتحسين الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الحيوية لوقاية المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية من خلال تمكين وتسريع الوصول إلى بيانات المرضى والذي يدعم اتخاذ القرارات السريرية. وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من أبرزها استعراض مضامين قرار مجلس الوزراء بشأن الفحص الطبي لحديثي الولادة، والذي يحدد الإجراءات والضوابط والقواعد المنظمة لعملية الفحص، بما يشمل متابعة نتائج الاختبارات، وضمان دقتها، والتقييم الإكلينيكي والكيميائي الحيوي.

