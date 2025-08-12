الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تفاهم بين «الصحفيين الإماراتية» و«الإمارات لريادة الأعمال»

13 أغسطس 2025 02:35

دبي (الاتحاد)

في إطار مبادرات «عام المجتمع 2025»، وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال في مقرّ جمعية الصحفيين بدبي، تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتكامل الأدوار في دعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال إعلامياً ومجتمعياً. وقّع المذكرة فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والمهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لريادة الأعمال.
وأكدت فضيلة المعيني أهمية دعم المشاريع الاقتصادية الرائدة في الدولة، وتمكين الشباب الإماراتي من التعبير عن أفكارهم والتواصل مع المجتمع من خلال الإعلام المسؤول، مؤكدة أن هذه المذكرة تمثل خطوة عملية نحو بناء جسور بين الإعلام والاقتصاد الإبداعي، وتكريس الإعلام كأداة استراتيجية في خدمة التنمية. من جانبه، أكد المهندس ثامر راشد القاسمي أن هذه الشراكة تعكس رؤية وطنية تؤمن بدور الإعلام في صناعة التأثير، مشيراً إلى أن تمكين رواد الأعمال من مهارات التواصل يعزّز من حضورهم وثقة المجتمع بهم، ويسهم في تسريع نمو المشاريع الناشئة.

