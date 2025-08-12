«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون مع «السفارة الأميركية»

أبوظبي (الاتحاد)



التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في العاصمة أبوظبي، آن سلاك، مستشارة الشؤون السياسية، وعدداً من المسؤولين في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الثنائية، والشراكة الاستراتيجية الراسخة والمتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات، والتي تعود إلى أكثر من خمسة عقود، حيث شهدت مسارات التعاون تطوراً متسارعاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والدفاع والأمن، بما يواكب تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويخدم مصالحهما المشتركة.



جهود ثنائية

كما بحث اللقاء أبرز مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم، والجهود الثنائية التي تقوم بها الدولتان الصديقتان لتعزيز مسارات التنمية والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المشترك عبر تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية، لبناء جسور التعاون وتفعيل الحوار الدبلوماسي بين الشعوب، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً، بما يسهم في دعم الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار العالميين.