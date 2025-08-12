الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً رائداً للصناعات الإبداعية

المشاركة تهدف لتسليط الضوء على المواهب الواعدة والتسهيلات المتميزة التي توفرها دبي لمصممي الألعاب الإلكترونية ومطوريها (وام)
13 أغسطس 2025 02:35

دبي (وام)

تشارك دبي عبر «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» والجهات الحكومية الشريكة له، بأول جناح حكومي من منطقة الشرق الأوسط في معرض «غيمز كوم» الأكبر من نوعه عالمياً للألعاب الإلكترونية الذي يقام في مدينة كولن بألمانيا في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس الجاري، وذلك لتسليط الضوء على المواهب الواعدة والبيئة المتكاملة والتسهيلات المتميزة التي توفرها دبي لمصممي الألعاب الإلكترونية ومطوريها ورواد أعمالها وكبريات شركات إنتاجها، سعياً منها لتكون ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033. 
ويهدف «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي تشرف عليه «مؤسسة دبي للمستقبل»، من خلال مشاركته في هذه الفعالية الدولية الأبرز في هذا القطاع المتنامي باستمرار، لتعريف جمهورها العالمي بالمزايا النوعية للمنظومة الحيوية التي توفرها دبي للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المشاريع الناشئة والاستديوهات التصميمية والشركات المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، حيث تضم أكثر من 350 شركة تنشط في مختلف المجالات المرتبطة بهذا القطاع.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، قد أطلق «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» في نوفمبر 2023 لجعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، والإسهام بنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي بحلول عام 2033.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مشاركة دبي بجناح حكومي في معرض «غيمز كوم» العالمي، ترسخ مكانتها مركزاً رائداً للصناعات الإبداعية والرقمية، وتسهم في تمكين ونمو قطاع الألعاب الإلكترونية الذي يعد اليوم أحد أبرز المحركات الحيوية للاقتصاد الإبداعي. وقالت سموها: «تُواصل دبي تعزيز تنافسيتها من خلال تركيزها على الابتكار واستكشاف الفرص المستقبلية، وتُبرز مشاركتها في هذا الحدث قوة منظومتها التي تجمع بين الابتكار والتعليم والتقنيات المتقدمة ودعم المواهب، كما تعكس قدرتها على التميز في مجال الإبداع الرقمي، وتساهم في تعزيز حضورها على خريطة الفعاليات الدولية الكبرى وبناء شراكات جديدة، ما يحقّق تطلّعاتنا لجعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033». 

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» يهدف إلى بناء شراكات دولية، واستقطاب المواهب والشركات الناشئة والرواد من مختلف أنحاء العالم.

أخبار ذات صلة
«دبي لخدمات الإسعاف» تنظم ورشة عمل استراتيجية
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تدمج بين التعليم الرقمي والحضوري

ومن جانبها، قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: «يُمثّل قطاع الألعاب الإلكترونية إحدى ركائز الاقتصاد الإبداعي الأساسية».

140 شركة ألعاب
قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، إنه باعتباره أكبر تجمع عالمي لصناعة ألعاب الكمبيوتر والفيديو، يوفر معرض «غيمز كوم»، منصة نوعية مهمة لتسليط الضوء على القدرات المتنامية والميزات النسبية التي تتمتع بها دبي في هذا المجال سريع النمو، بينما تواصل الإمارة تحقيق طموحها بأن تصبح أحد أفضل 10 مراكز عالمية لصناعة الألعاب بحلول عام 2033.
وأضاف أن مركز دبي للسلع المتعددة يضم حالياً أكثر من 140 شركة ألعاب، تمثل 40% من قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي، مدعومة بمركز الألعاب المتخصص، الذي يندرج ضمن منظومة أوسع تشمل التكنولوجيا و(الويب 3)، وتضم أكثر من 3.200 عضو.

لطيفة بنت محمد
دبي
الألعاب الإلكترونية
ألمانيا
مؤسسة دبي للمستقبل
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
13 أغسطس 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تعلن تحركات لإحياء هدنة الـ 60 يوماً في غزة
13 أغسطس 2025
فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
100 قتيل و513 إصابة إثر غارات إسرائيلية في 24 ساعة
13 أغسطس 2025
الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المدير الإقليمي للإعلام في «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: مئات الآلاف من أطفال غزة معرضون للموت جوعاً
13 أغسطس 2025
مخيم للنازحين في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تنديد غربي واسع بالوضع الإنساني في غزة
13 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©