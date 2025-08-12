«الداخلية» تحتضن فعاليات اليوم الدولي للشباب

أبوظبي (وام)



شهد معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، فعاليات اليوم الدولي للشباب، التي نظمتها وزارة الداخلية في مقرها بأبوظبي، بحضور اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالوزارة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين والقيادات الشرطية وممثلي المؤسسات الشبابية.

استُهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية بمعالي الوزير والحضور الكريم، بالتأكيد على المكانة التي يحظى بها الشباب في دولة الإمارات، ودور القيادة الرشيدة في تمكينهم، كما جرى إبراز دور وزارة الداخلية في دعم شباب الوطن، وتسليط الضوء على إنجازاتهم، انطلاقاً من توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حيث لم تدخر الوزارة جهداً في تمكين الكفاءات الشابة وتطوير مهاراتها.

وشهد الحفل، تخريج الدفعة الأولى من برنامج «نواة المستقبل» وتكريم خمسة مشاريع شبابية متميزة. وعلى هامش الفعاليات، قام معالي الوزير النيادي، بجولة ميدانية اطلع خلالها على الخطط والبرامج والمشاريع القائمة والمستقبلية لمجلس شباب وزارة الداخلية، وافتتح المساحة الشبابية الأولى على مستوى الحكومة الاتحادية في مقر الوزارة، باعتماد من المؤسسة الاتحادية للشباب.