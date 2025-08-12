الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ناصر حميد النعيمي: الشباب نموذج تنموي مستدام وريادي

ناصر حميد النعيمي: الشباب نموذج تنموي مستدام وريادي
13 أغسطس 2025 02:33

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن الشباب الإماراتي أثبت قدرته في مختلف مراحل مسيرة الدولة على تحمل المسؤولية والارتقاء بطموحات الوطن إلى آفاق جديدة من التقدم والتميز. وقال بمناسبة اليوم الدولي للشباب: «إن الاستثمار في الشباب كان وما يزال جوهر رؤية القيادة الرشيدة منذ تأسيس الاتحاد، وظل تمكينهم ركيزة أساسية في بناء نموذج تنموي مستدام وريادي»، مشيراً إلى أن ثمار هذه الرؤية تتجلى اليوم في إنجازات ومشاريع ومبادرات يقودها أبناء وبنات الوطن بإخلاص وكفاءة عالية.
وأضاف: «إن شباب الإمارات يمثلون الدولة خير تمثيل في المحافل الدولية، حاملين قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورافعين راية الوطن بكل اعتزاز ومسؤولية»، مؤكداً أن حضورهم في مجالات العلم والابتكار والعمل يعكس صورة مشرفة لوطن يستثمر في أبنائه، ويؤمن بقدرتهم على قيادة المستقبل.

