الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

يوسف الذيب الكتبي: الشباب القلب النابض للأوطان

يوسف الذيب الكتبي: الشباب القلب النابض للأوطان
13 أغسطس 2025 02:33

أبوظبي (وام)

قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، إن الشباب هم مستقبل الوطن وثروته الحقيقية. وأضاف الكتبي، بمناسبة اليوم الدولي للشباب: «نحتفي بطاقة الشباب وإبداعهم ونؤمن بأنهم يشكلون حجر الأساس لأي نهضة مستقبلية»، واصفاً الشباب بأنهم القلب النابض للأوطان، وأكد أنهم قادرون على تحويل التحديات إلى فرص وبناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة. وأوضح الكتبي أنه في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، تزداد الحاجة إلى الاستثمار في العقول الشابة وتسليحهم بالأدوات والمعارف والمهارات التي تؤهلهم لقيادة التطورات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أنهم حريصون بشكل مستمر على دعم الكوادر الشابة وتوفير بيئة محفزة تمكنهم من تحقيق التميز وتقديم خدمات علاجية وتأهيلية وفق أعلى معايير الجودة. وأكد الكتبي أن التزامهم تجاه الشباب نابع من رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت من تمكين الشباب أولوية وطنية.

