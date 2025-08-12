الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بالعمى: الشباب ركيزة لبناء مستقبل اقتصادي مستدام

خالد بالعمى: الشباب ركيزة لبناء مستقبل اقتصادي مستدام
13 أغسطس 2025 02:33

أبوظبي (وام)

أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن دعم الشباب يأتي في صدارة أولويات المصرف المركزي، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بدورهم المحوري في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، إلى الجهود التي يبذلها المصرف للاستثمار في هذا المجال، والتي تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في دعم شباب الوطن، لترسيخ التقدّم والاستقرار المالي في دولة الإمارات.
وقال معاليه: «إن مصرف الإمارات المركزي يؤمن أن الشباب يشكّلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل واعد، حيث يعمل على تطوير سياسات واستراتيجيات لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة، واتخاذ قرارات مالية مدروسة تُسهم في الوصول إلى بيئة مالية أكثر شمولاً». وأضاف أنه بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في القطاعين المالي والمصرفي، يولي المصرف أهمية خاصة لفئة الشباب، لتعزيز مشاركتهم في هذا القطاع الحيوي المهم.

خالد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي
الإمارات
الشباب
اليوم العالمي للشباب
