الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلامة العميمي: الشباب أثمن ثروات الأوطان

سلامة العميمي: الشباب أثمن ثروات الأوطان
13 أغسطس 2025 02:33

أبوظبي (وام)

قالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، إن الشباب يمثلون أثمن ثروات الأوطان، وركيزة نهضتها وعنوان رفعتها، مشددة على أن الاستثمار فيهم، هو استثمار مباشر في مستقبل أكثر رخاءً وازدهاراً لجميع فئات المجتمع. وقالت: «إيماناً منها بأهمية تمكين فئة الشباب ومدّهم بشتى سبل الدعم والتمكين، حرصت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توفير أفضل الفرص التي تمكّن شباب الوطن من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية، وتعزيز مكانة الإمارات ورفع رايتها عالياً في ميادين التميّز والتفوّق». وأضافت: «انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل هيئة الرعاية الأسرية توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية، وذلك من خلال حرص مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب، عبر توعيتهم بالمخاطر الرقمية».
وأكدت أن الهيئة تواصل العمل على تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم، وتنمية قدرتهم على مواجهة التحديات.

