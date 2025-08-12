الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد اليماحي: الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التقدم

محمد اليماحي: الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التقدم
13 أغسطس 2025 02:33

القاهرة (وام)

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الدور المحوري للشباب لكونهم ركيزة أساسية في مسيرة التقدم في الدول العربية ومحركاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة. وطالب اليماحي في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للشباب، بضرورة استثمار طاقات الشباب، وتمكينهم من خلال التدريب والتأهيل والتشجيع على ريادة الأعمال، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد على مواجهة التحديات الراهنة.
وشدّد على دعم البرلمان العربي للمبادرات التي تستهدف تطوير مهارات الشباب، داعياً إلى تعزيز التعاون العربي المشترك لتوفير بيئة حاضنة للشباب، تتيح لهم فرص العمل والتعليم والابتكار وإبراز طاقاتهم وإبداعاتهم التي تنعكس على تنمية المجتمعات بشكل ملموس.

أخبار ذات صلة
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
«الاتحاد» تستعرض تجارب  إماراتية ملهمة.. «زراعة  الأعضاء» أمل جديد للباحثين عن الحياة
محمد اليماحي
الإمارات
الشباب
اليوم العالمي للشباب
البرلمان العربي
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
13 أغسطس 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تعلن تحركات لإحياء هدنة الـ 60 يوماً في غزة
13 أغسطس 2025
فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
100 قتيل و513 إصابة إثر غارات إسرائيلية في 24 ساعة
13 أغسطس 2025
الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المدير الإقليمي للإعلام في «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: مئات الآلاف من أطفال غزة معرضون للموت جوعاً
13 أغسطس 2025
مخيم للنازحين في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تنديد غربي واسع بالوضع الإنساني في غزة
13 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©