محمد اليماحي: الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التقدم

القاهرة (وام)



أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الدور المحوري للشباب لكونهم ركيزة أساسية في مسيرة التقدم في الدول العربية ومحركاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة. وطالب اليماحي في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للشباب، بضرورة استثمار طاقات الشباب، وتمكينهم من خلال التدريب والتأهيل والتشجيع على ريادة الأعمال، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد على مواجهة التحديات الراهنة.

وشدّد على دعم البرلمان العربي للمبادرات التي تستهدف تطوير مهارات الشباب، داعياً إلى تعزيز التعاون العربي المشترك لتوفير بيئة حاضنة للشباب، تتيح لهم فرص العمل والتعليم والابتكار وإبراز طاقاتهم وإبداعاتهم التي تنعكس على تنمية المجتمعات بشكل ملموس.