الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد الحسيني: الشباب شركاء في بناء الحاضر والمستقبل

محمد الحسيني: الشباب شركاء في بناء الحاضر والمستقبل
13 أغسطس 2025 02:33

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنظر إلى الشباب باعتبارهم شركاء أساسيين في صنع الحاضر وبناء المستقبل، مشيراً معاليه إلى أن قدرتهم على تحويل الأهداف الوطنية إلى إنجازات ملموسة تنطلق من مساهماتهم المباشرة في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة عبر مبادرات مبتكرة ومشاريع تلبي الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع. وأضاف معاليه: أن موضوع هذا العام، «العمل الشبابي المحلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما بعدها»، يعكس الأهمية المتزايدة لدور الشباب في صياغة أولويات المجتمع، وابتكار حلول عملية قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز جودة الحياة، ودفع عجلة التطوير في مختلف القطاعات. وأوضح أن وزارة المالية تولي اهتماماً خاصاً بإشراك الكفاءات الوطنية الشابة في تطوير السياسات المالية.

 

الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
«الاتحاد» تستعرض تجارب  إماراتية ملهمة.. «زراعة  الأعضاء» أمل جديد للباحثين عن الحياة
محمد الحسيني
الشباب
الإمارات
اليوم العالمي للشباب
