علوم الدار

علي سالم الكعبي: الاستثمار في طاقات الشباب

علي سالم الكعبي: الاستثمار في طاقات الشباب
13 أغسطس 2025 02:33

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يرسّخ رؤية تنموية شاملة تضع تمكين الشباب في صميم أولوياتها، انطلاقاً من إيمان سموه العميق بدورهم المحوري في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، تُسهم فيه العقول الشابة بسواعدها وأفكارها الريادية.
وأشار معاليه بمناسبة اليوم الدولي للشباب، إلى ما أكده صاحب السمو رئيس الدولة، أن «تمكين الشباب وتوفير البيئة الداعمة لهم ليس خياراً، بل هو ركيزة أساسية في مسيرة بناء الوطن»، موضحاً أن هذا التوجه يعكس إيمان القيادة العميق بقدرات الشباب، ويجسّد التزام دولة الإمارات بمواصلة الاستثمار في طاقاتهم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من أن يكونوا شركاء فاعلين في صياغة المستقبل. وشدّد معاليه على أن تمكين الشباب يبدأ من بيئة أسرية داعمة تزرع فيهم القيم وتعزّز ثقتهم بأنفسهم، مشيراً إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية تُولي أهمية كبيرة لتعزيز دور الأسرة في تربية أجيال واعية وقادرة على الإسهام في نهضة المجتمع.

