علوم الدار

حمد الشامسي: الإمارات نموذج في تمكين الشباب

حمد الشامسي: الإمارات نموذج في تمكين الشباب
13 أغسطس 2025 02:33

أبوظبي (وام)

أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج عالمي رائد في دعم وتمكين الشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، وركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة وبناء المستقبل.
وأشار معاليه إلى أن الشباب يشكّلون محوراً استراتيجياً في رؤية الدولة نحو المستقبل، وأن الاستثمار في طاقاتهم ومهاراتهم يمثل أولوية وطنية راسخة تنعكس في السياسات الحكومية والمبادرات المؤسسية على مختلف المستويات. وأوضح معاليه أن احتفاء الإمارات باليوم الدولي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، يجسّد التزامها بتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار وتوسيع آفاقهم القيادية والمعرفية، بما يُمكّنهم من المساهمة الفاعلة في صناعة مستقبل الدولة، مضيفاً أن تمكين الشباب يمثل توجهاً استراتيجياً يعكس ثقة القيادة الحكيمة بقدراتهم على تحمل المسؤولية، والمضي قدماً بمسيرة الإنجاز الوطني نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً. ولفت معاليه إلى أن مسيرة دولة الإمارات في دعم الشباب تستند إلى رؤية بعيدة المدى تتماشى مع أهداف «مئوية الإمارات 2071»، حيث يُمثّل الشباب المحرك الرئيس لتحقيق مستهدفات هذه الرؤية، من خلال تبنّي الابتكار، وتطوير الحلول.

