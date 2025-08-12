الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أحمد الفلاسي: ثقة بدور الشباب الحيوي

أحمد الفلاسي: ثقة بدور الشباب الحيوي
13 أغسطس 2025 02:33

دبي (وام)

أعلنت وزارة الرياضة، تشكيل مجلس الشباب، لتعزيز مشاركة الكفاءات الشابة في تطوير الرياضة الوطنية، وتنمية مخرجات العمل الرياضي.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن تشكيل مجلس الشباب في وزارة الرياضة يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مشاركة الشباب في صياغة مستقبل الرياضة الوطنية، ويعكس الثقة بدورهم الحيوي في تحقيق التميز والاستدامة في هذا القطاع. وقال معاليه إن الإعلان عن المجلس، يجسّد حرصنا على الاستثمار في طاقات وإبداعات شباب وشابات الإمارات، وتوفير منصات مؤسسية تتيح لهم المشاركة في صنع القرار، والمساهمة الفاعلة في تطوير منظومتنا الرياضية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ورؤية «نحن الإمارات 2031». وقال حمد الجروان، رئيس المجلس، إن تأسيس مجلس الشباب يعد خطوة استراتيجية نحو تمكين الكفاءات الشابة، وإيصال صوتهم إلى صناع القرار في وزارة الرياضة.

