موزة بنت مبارك: الشباب ثروة وطنية ومسيرة لا تعرف التوقف

أبوظبي (الاتحاد)



أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قدّمت للعالم نموذجاً رائداً في تمكين الشباب وتأهيلهم لقيادة المستقبل، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في جميع ميادين العمل والإنتاج، ومن هنا تأتي مشاركة دولة الإمارات العالم احتفالاته بـ«اليوم الدولي للشباب»، فخورة بما حققته من إنجازات وطنية بارزة في الاستثمار في الشباب وتمكينهم، ودفع مسيرتهم نحو النماء والازدهار دائماً، فقد شكّل الشباب إحدى ركائز التنمية الوطنية الشاملة منذ انطلاق مسيرة الاتحاد، على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي آمن بدور الشباب في بناء دولة الاتحاد، وفتح أمام الشباب والفتيات مجالات التعليم والعمل، فأبدعوا وسجلوا منجزات حضارية في مختلف المجالات.

وأضافت: «ويتواصل نهج رعاية الشباب وتمكينهم برؤية خلّاقة من قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي هيّأ للشباب بيئة محفّزة على التطور والازدهار، فقد سنّت الدولة منظومة قوانين وتشريعات تمكّن للشباب وتعزز من أدوارهم في المجتمع». وأشارت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك، إلى أن دولة الإمارات تفخر بعطاء الشباب والفتيات.