أن أم سي للرعاية الصحية تنظم سلسلة توعوية لمدة 3 أيام لدعم مبادرة "حياة" احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء

تعلن أن أم سي للرعاية الصحية عن تنظيم سلسلة من الجلسات التوعوية حول التبرع بالأعضاء على مدى ثلاثة أيام، بدءاً من اليوم 13 أغسطس 2025، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء. تهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور بأهمية التبرع بالأعضاء، وتشجيع التسجيل كمتبرعين بالأعضاء في دولة الإمارات.







تُقام الجلسات التوعوية بشكل مفتوح للجمهور في خمسة من أبرز مستشفيات أن أم سي للرعاية الصحية في كل من الشارقة ودبي وأبوظبي.







تُنظم الحملة بالتعاون مع “حياة” – البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات، والتابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي يشجع المقيمين في الدولة ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً على التسجيل كمتبرعين بالأعضاء. ويتبع برنامج “حياة” المعايير الدولية وأفضل الممارسات لتعزيز التبرع بالأعضاء بشكل آمن وفعّال.







وقال الدكتور زكا الله خان، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في أن أم سي للرعاية الصحية: “يشرفنا التعاون مع مبادرة حياة لتسليط الضوء على التبرع بالأعضاء ومشاركة المعلومات حول الدور المحوري لهذا التبرع في إنقاذ الأرواح – بدءاً من مرضى الفشل الكلوي المزمن وصولاً إلى المرضى المنتظرين لزراعة الكبد أو القلب أو الرئتين. نأمل أن نُلهم المزيد من الأشخاص للمساهمة في هذه القضية الإنسانية النبيلة.”







ستستضيف مستشفيات أن أم سي في مختلف أنحاء الدولة سلسلة من الجلسات التوعوية التي تشرح:





• كيفية عمل سجل المتبرعين بالأعضاء في دولة الإمارات.





• خطوات وإجراءات التبرع بالأعضاء وزراعتها.





• فرص تسجيل المؤهلين كمتبرعين بالأعضاء في موقع الفعالية.





وتشجع أن أم سي للرعاية الصحية المؤهلين للتبرع على الاطلاع على المزيد من المعلومات حول التبرع بالأعضاء والتفكير جدياً في التسجيل كمتبرعين من خلال هذه الحملة المنقذة للحياة.







للمزيد من المعلومات وللتسجيل كمتبرع بالأعضاء، يمكنكم زيارة منصات التبرع بالأعضاء في الفترة من 13 إلى 15 أغسطس 2025، من الساعة 8:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً في المواقع التالية:





• مستشفى أن أم سي رويال – الشارقة – المبنى A، الطابق الأرضي.





• مستشفى أن أم سي التخصصي – النهدة – المبنى A، الطابق الأرضي – بجانب الاستقبال.





• مستشفى أن أم سي رويال – مجمع دبي للاستثمار – المبنى B، منطقة انتظار الردهة.





• مستشفى أن أم سي التخصصي – العين – مدخل قسم العيادات الخارجية، قرب الصيدلية.





• مستشفى أن أم سي رويال – مدينة خليفة – الطابق الأرضي – مدخل قسم العيادات الخارجية.





