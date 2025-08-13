الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الهلال الأحمر" تنفذ مبادرة "نحن ممتنون” لدعم العمال بالعين

"الهلال الأحمر" تنفذ مبادرة "نحن ممتنون" لدعم العمال بالعين

13 أغسطس 2025 14:34
13 أغسطس 2025 14:34

نفذ مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، ومجموعة تدوير، مبادرة "نحن ممتنون" لدعم فئة العمال في حديقة الطوية.

وتضمنت المبادرة توزيع حقائب ومستلزمات للعمال التي تساهم في التخفيف عنهم أجواء العمل الحارة خلال فصل الصيف.

وأكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة العين، إن المركز قد نفذ مبادرة "نحن ممتنون" لفئة العمال التي تهدف إلى دعم هذه الفئة وإدخال السرور في قلوبهم وكذلك ترسيخ قيم الإنسانية، مشيراً إلى أن المبادرة لاقت استحسان العمال، الذين أعبروا عن شكرهم وسعادتهم لهذه اللفتة الإنسانية.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
الهلال الأحمر
