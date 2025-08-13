الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل سفير أوكرانيا

سعود بن صقر يستقبل سفير أوكرانيا
13 أغسطس 2025 15:57

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة دمترو سينيك، سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة، الذي قدِم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود سعادة السفير في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية. 

أخبار ذات صلة
تقدّم روسي سريع على خط الجبهة في شرق أوكرانيا
فانس يطالب أوروبا بزيادة تمويل جهود الدفاع عن أوكرانيا


من جانبه، عبر سعادة دمترو سينيك عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبما حظي به من تعاون ودعم خلال فترة عمله لدى الدولة.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
أوكرانيا
آخر الأخبار
فاتسكه يترشح لرئاسة دورتموند
الرياضة
فاتسكه يترشح لرئاسة دورتموند
اليوم 16:10
إيلون ماسك
الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك يخسر أولى معاركه القضائية أمام "أوبن أيه أي"
اليوم 16:08
بورنموث يضم «صفقة دفاعية»
الرياضة
بورنموث يضم «صفقة دفاعية»
اليوم 16:07
خبراء: موجات الحر الممتدة تشكل خطراً متزايداً على حياة البشر
الأخبار العالمية
خبراء: موجات الحر الممتدة تشكل خطراً متزايداً على حياة البشر
اليوم 16:06
لايبزح يقترب من رومولو
الرياضة
لايبزح يقترب من رومولو
اليوم 16:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©