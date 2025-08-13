مزيرعة تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات.

وقال "المركز" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 47.4 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

