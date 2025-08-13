الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مزيرعة تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

مزيرعة تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
13 أغسطس 2025 17:30

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات.
وقال "المركز" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 47.4 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

خبراء: موجات الحر الممتدة تشكل خطراً متزايداً على حياة البشر
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
