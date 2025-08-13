الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ومصر تبحثان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء

الإمارات ومصر تبحثان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء
13 أغسطس 2025 18:08

بحث معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مع مفتي الديار المصرية، الدكتور نظير محمد عياد، أوجه التعاون وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات في مجال الإفتاء بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش مؤتمر "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" المنعقد في القاهرة، وذلك بحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور سبع سالم الكعبي، أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعدد من المسؤولين في الشأن الديني من الجانبين.
وتم خلال اللقاء بحث سبل الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إيصال الفتاوى الصحيحة إلى المجتمعات، لا سيما في ظل التحديات المعاصرة والقضايا الشائكة التي تواجه مختلف فئات المجتمع.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء نيابة أبوظبي العمالية
الذكاء الاصطناعي يعزز خدمات رعاية كبار المواطنين في الشارقة
المصدر: وام
مصر
الإمارات ومصر
نظير عياد
الإفتاء الشرعي
الإمارات
الإفتاء
الذكاء الاصطناعي
مفتي الديار المصرية
عمر حبتور الدرعي
آخر الأخبار
الوحدة يستقر على المهاجم لسد الخانة الخامسة
الرياضة
الوحدة يستقر على المهاجم لسد الخانة الخامسة
اليوم 18:15
الإمارات ومصر تبحثان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء
علوم الدار
الإمارات ومصر تبحثان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء
اليوم 18:08
منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء نيابة أبوظبي العمالية
علوم الدار
منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء نيابة أبوظبي العمالية
اليوم 18:03
أرشيفية
الأخبار العالمية
وفاة 20 مهاجراً في غرق قارب قبالة جزيرة إيطالية
اليوم 17:54
الذكاء الاصطناعي يعزز خدمات رعاية كبار المواطنين في الشارقة
علوم الدار
الذكاء الاصطناعي يعزز خدمات رعاية كبار المواطنين في الشارقة
اليوم 17:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©